Négy évtized után hazaköltözik Magyarországra Staller Ilona, ismertebb nevén Cicciolina - derült ki az RTL Klub Fókusz című műsorának csütörtök esti adásából.

A magyar pornósztár már árulja római lakásait, amint elkelnek, Budapesten vásárol majd az árukból ingatlanokat. Cicciolina azt mondta a riportban,

nagyon szeretem a magyarokat, a magyarok nagyon tisztalelkűek.

Újabban egyébként képeket is fest - többnyire saját magáról -, valamint vannak önálló estjei is, amelyeken előszeretettel vetkőzik, pedig már jócskán elmúlt 60 éves. Jövőbeli tervei között szerepel, hogy szeretne saját beszélgetős showműsort csinálni, amelyben - minő meglepetés - a szexuális életükről (is) faggatná a vendégeket.

Staller mielőtt még a hetvenes években elhagyta az országot, hatvanas években Katicabogár fedőnéven a titkoszsolgálat fedett és beépített ügynökeként kémkedett.