Lássuk be, egy háromórás film + reklámok + előzetesek, a mozikban szokásos minimum félliteres üdítővel súlyosbítva azért okozhat kellemetlen pillanatokat a legedzettebb húgyhólyagnak is. Ezért most közszolgálatilag, és szigorúan spoilermentesen említünk négy pontot a filmben, amikor akad 1-2 perc, hogy egy lendületes sprintben megjárjuk a mellékhelységet oda-vissza úgy, hogy nem csorbul különösebben a műélvezet.

55. perc. Japánban vagyunk, esik az eső, valaki harcol valakivel, de úgyis tudjuk előre, ki fog nyerni, ki jelenik meg utána, miről beszélnek, és meggyőzi-e az egyik a másikat. 1 óra 3 perc. A Bosszúállók főhadiszállásán vagyunk, és a Marvel-filmek történetében éppen 5634456. alkalommal mondják el, mik is azok a Végtelen Kövek. Semmi olyasmi nem hangzik el, amit ne tudnánk már amúgy is. 1 óra 10 perc. Valahol vagyunk, ami már spoiler lenne, Thor és a mosómedve mennek valahová, és beszélgetnek. Vicces meg minden, de sokat nem veszítünk, ha kihagyjuk. 1 óra 40 perc. A helyszín New Jersey, egy autó megy az úton, és egy pont olyan hosszú jelenetet vezet fel, ami alatt kiszaladhatunk, nem fogunk semmiről lemaradni.

(via IGN)