Alaposan rácáfolt a sztereotípiákra Donald Trump. A felszínes ember azt gondolná, hogy aki szerint klímaváltozás nem létezik, nem megy a szomszédba egy jó kis összeesküvés-elméletért, az nagy valószínűséggel oltásellenes, de legalábbis eljátszik a gondolattal. Ja, elnézést, ez is megvan, Trump az autizmus mögött is oltást sejt.

Annál meglepőbb, hogy pénteken mégis arról beszélt, hogy az egyre terjedő kanyaró ellen mielőbb oltassa be magát mindenki. (Gyerekek tízmilliói maradnak ki az oltásból, emiatt úti fel a fejét a járvány.)

'They have to get the shot': Trump urges Americans to get measles vaccine pic.twitter.com/ppjEulgni5