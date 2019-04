Nemrég mi is írtunk arról, hogy a tavalyi év legjobb magyar albumát szállító Qualitons meghívást kapott Amerika legjobb alternatív zenei rádiójának stúdiójába, a KEXP-be. A zenekar azóta meg is járta Seattle-t, és kaptunk tőlük pár exkluzív fotót, és egy kis videót is a helyszínről.

6 Galéria: Qualitons Fotó: Niffer Calderwood Photography

A Qualitonst a KEXP zenei főszerkesztője, Kevin Cole fedezte fel magának, akivel kapcsolatban egy rövid kis anekdotát is küldött a zenekar.

A rádiófelvétel után jó érzés volt látni, hogy Kevin Cole nem csak egy ezredik zenekarként tekint ránk, akik megfordulnak a stúdióban, hanem tényleg bír minket. A show után nem volt lehetőségünk nagyobb beszélgetésre, mert mennie kellett DJ-zni, ezért meghívott minket a kedvenc lemezboltjába, ami egyben kávézó-étterem is, másnap délelőttre egy közös reggelire. Egy kávézóba mentünk, ami Kevin egyik törzshelye, ahol elég jó viszonyban van a felszolgálókkal. Kedveskedni akart nekünk és ahogy megérkezett, feltetette a bakelitlemezünket, amit direkt ezért hozott magával. Amúgy ez az a hely, ahol a Pearl Jam az első koncertjeik egyikét adta, volt róla egy fotó mögöttünk.

- mesélik, és küldtek egy videót is arról, ahogy Cole-lal ülnek a kávézóban, és a háttérben szól a Qualitons.

A zenekar egyébként legközelebb Magyarországon május 9-én lép fel az A38-on. A KEXP-s felvételük pedig hamarosan felkerül a rádió Youtube-csatornájára.