Vannak ugye a furry (förik), na ők emberek, akik valamiért több százezer forintos színes kutya- vagy más állatjelmezekbe bújnak, és találkozókat tartanak. Ki tudja, miért. Állítólag nem a szexről szól, de ez most mindegy is. Az egész már elég lecsengett dolog, néha a metrón is láthat pár szőrit– hívjuk őket egy gyors nyelvújítással most így.

Aztán van az Alapjogokért Központ (AK), ők nem szőrik, hanem sima embere. A 2013-ban alapított szervezetet főleg akkor vetik be, ha alkotmányjogi ügyekben vagy nemzetközi bírálatokkal kapcsolatban kell megfogalmazni a kormány álláspontját a médiában. Az egyik kedvenc témájuk a nemi identitás kérdése, vagyis hogy az ember vallhatja magát más neműnek, mint amilyennek orvosi értelemben született. A populista jobboldal imádja az identitást, ugyanis lehet riogatni vele: jön a transzdzsender propaganda, és a fiúkból lányok lesznek, a lányokból meg fiúk, vagy valami köztes. Szívesen ugranak, ha éppen valami extrém példaja kerül az (ál)hírekbe az indentitás váltásnak, például amikor valaki más rasszúnak, vagy akár más fajúnak vallja magát.

Szóval az Alapjogoknál valaki éppen a netet böngészte valami durva és meghökkentő dolog után, amikor rálelt egy amerikai viccportál cikkére, miszerint a szőrik egy törvényi rendelet értelmében szabadon kakálhatnak és párosodhatnak a portlandi parkokban. A Mandineren lehozott írásból azóta már sajnos kivették ezt a részt, de az Alapjogokért Facebook-bejegyzésében még mindig kiemelten van kezelve a fiatalságot megrontó szőrik kérdése:

Érdekelne a jelenet, ahogy az AK-nál összedugják a fejüket a monitor fölött, és furrykről nézegetnek képeket, meg bőszen googleznek. Érdekesség, hogy a szőriknek van egy külön alcsoportja, akik bevándorlásellenesek és Trumpot támogatják. Vajon ők a barát vagy az ellenség kategóriába esnek az AK-nál?