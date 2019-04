Hatodszor rendezi meg idén nyáron Magyarország többnapos közösségi túráját a Fjällräven. Az ötnapos Fjällräven Vándortúra a Balaton-felvidék legszebb tájait járja be 2019. július 29. és augusztus 2. között. A nomád élménytúrára május 31-ig lehet regisztrálni itt.

Ahogy a korabeli vándortúrázók, úgy a vándortúra résztvevői is maguk viszik felszereléseiket hátizsákjaikban az öt nap során, az éjszakákat pedig sátorban töltik a kijelölt kempinghelyeken. Tavaly magyarok mellett szlovákok, lengyelek, horvátok, németek és dánok is együtt koptatták a bakancsot a hazai rögökön.

Idén először közvetlenül a Balaton partjáról indul a túra, és oda is érkezik vissza. A túranapok után közös vacsora és spontán közösségi programok várják a kirándulókat a táborhelyeken, a befutót pedig közösen ünnepelhetik majd Badacsonyörsön. Öt napból háromszor rövidebb távot is választhatnak az indulók, így a kezdő természetjárók is bátran indulhatnak az úton.

A teljesítménytúrákkal ellentétben ezen a túrán nem a gyorsaság a legfontosabb, hanem az, hogy a résztvevők jókedvvel, biztonságban járják végig régi és új barátaikkal a 110, illetve 75 kilométeres útvonalat.

