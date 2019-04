Mivel biztosan sokan vannak még, akik nem látták a Bosszúállók negyedik részét, a Végjátékot, nem spoilereznénk el, hogy vajon bejött-e a rajongók legnépszerűbb, egyúttal legbetegebb teóriája a főgonosz, Thanos megölésének fent dióhéjban vázolt formájáról. (Tényleg ez a legnépszerűbb teória, a Google 571 ezer találatot dob ki jelenleg a Thanos Butt Theory keresőszavakra.)

Azt már mi is megírtuk, hogy ennek elméleti lehetőségéről már egy tudóst is megkérdeztek, ahogy azt is elmondtuk már, hogy a fenti kép abból a videóból származik, amelyet a Thanost játszó Josh Brolin töltött fel az Instagramra, és amelyben az ő leírása szerint éppen lehúzza a Hangyát a vécén.

Nem is volt már más hátra, mint megkérdezni a Hangyát játszó Paul Ruddot, mit gondol erről az eshetőségről. Rudd elég visszafogottan válaszolt a Variety podcastjében:

Azért nekem ez egy kicsit erőltetettnek tűnik. De ha gondolják, hívják be Josh Brolint is, tudjuk meg, ő mit gondol a dologról.

A Variety aztán a film Los Angeles-i premierjén meg is kérdezte Brolint az ügyben, egészen pontosan arról, hogy van-e egyáltalán Thanosnak segge, amire annyi volt a válasz, hogy: