A Vas megyei Kőszeg az egyik legszeretnivalóbb kisváros, bármennyire is önkínzás ezt zalaiként leírni. „Az idő nem telt el, hanem van”– az Iskola a határon mondata nemcsak a külön kis szigetként működő egykori katonai főreálra igaz, ott lebeg az egész város fölött. A kapualjakban működő becsületkasszás „kisboltok” ma már ugyanúgy hozzátartoznak Kőszeghez, mint Ottlik könyve. Amikor márciusban a Mi Vidékünk projekttel Vasban jártunk, diót és nárciszt árultak a házak előtti kisasztalon, most már biztosan tulipán is van.

3 Galéria: Szezonja van a legcukibb kőszegi hagyománynak Fotó: Bődey János / Index