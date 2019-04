Amikor a Mi Vidékünk projekttel Zalában jártunk, egy rakás szobrot levadásztunk Egerszegen és Kanizsán is. Be is mutattam a listában a Turult, mely arról vált híressé, hogy az 50-es években a Dunántúli Kőolajipari Gépgyárba vitték, hogy ott beolvasszák. A munkások azonban nem teljesítették a parancsot, és titokban eldugták a madarat. A rendszerváltáskor ugyanennek a gyárnak a dolgozói állították helyre, amikor elővették a rejtekhelyről.

Nagykanizsán nevelkedett kolléganőnk, Kolozsvári Timi hívta fel rá a figyelmemet, hogy gyerekkorukban mindig azon derültek, vajon miért van ráírva egy turulra, hogy Holló, mikor az nem is az.

Elsőre természetesen az ugrott be, hogy biztos így hívták az alkotót, de - ahogy az a Köztérképen is olvasható - ez Istók János műve. Megkerestem a várost legalaposabban ismerő helytörténészt, (a Kutyaszorító kapcsán már emlegetett) Tarnóczky Attilát. Nos, erre a kérdésre ő sem tudta a választ. Legalábbis azonnal nem.

Meggyőződött a felirat meglétéről, utánakutatott, és egy nappal később már meg is volt a megoldás. Azt ugyanis, hogy az 1933-ban felállított szobor Istók alkotása, egy korabeli újságcikk alapján hitte mindenki egészen mostanáig. Eszerint a város megbízásából Kalmár Zoltán építészmérnök „megvette Istók János szobrászművész budapesti műterméből a legszebb bronz turulmadarat.” Tulajdonképpen ez is volt az igazság, a következtetés mégis rossz volt máig.

A Holló felirat mellett ugyanis egy 1900-as évszám is van, vagyis akkor készült az alkotás. Tarnóczky szerint az alkotó "minden bizonnyal az időszak neves szobrásza, Holló Barnabás (1865-1917). Vélekedésem erősítheti, hogy Vaján áll Vay Ádámnak, a művész által 1906-ban készített síremléke. Az obeliszk tetején szintén egy turul. Akár testvére is lehetne a kanizsainak. Holló fel nem állított turulja a művész halála után kerülhetett Istók birtokába." Vagyis a nagykanizsai küldött valóban Istóktól vette a szobrot, csak azt nem ő készítette.

Büszkék vagyunk rá, hogy zalai túránkkal, ha csak egy icipicivel is, de hozzájárultunk Nagykanizsa helytörténetének feltárásához.