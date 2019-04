Egy kicsit meg is rémültem, annyira jó volt Keanu Reeves, úgyhogy mindenképp egy szintre akartam kerülni vele. Nem akartam csalódást okozni neki. Három bordámat is eltörtem a John Wick 3 próbái alatt. Olyan ez nekem, mint valami kitüntetés, de még azt sem tudom, hogy történt. Egy kicsit tovább csináltam törött bordákkal is, de aztán nem bírtam tovább.