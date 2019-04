Eladó a SAC-04-es jelzésű Trabant, amit egy 10 évig Pápán szolgáló, most hazájába visszatérő holland katona árul a facebook-on. Tulajdonosa szerint a jármű harminc éves kora ellenére remek állapotban van, a három évtized alatt is mindössze 90 ezer kilométert tettek bele, és ő maga is csak Nagyacsád és a bázis között használta, nagyobb utakra nem a Trabantot használta. Az autót egyébként akkora becsben tartották a NATO C–17 Globemaster III nehéz teherszállító repülőgépet üzemeltetésére Pápán állomásozó holland katonák, hogy megkapta az F-16-osaik fényezését, és az ezred színeit (bónusz: a motorház jobb oldalán a pingált lövedéknyomok).

(infoPápa.hu)