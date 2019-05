A héten Kazahsztánban, Nur-Szultánban zajlik a jégkorong-világbajnokság, ami nem kezdődött jól a számunkra, hiszen 5-1-re kikaptunk Dél-Koreától, majd kedden, jobb játékkal, de a fehéroroszok ellen is. A torna helyszíne, a Barisz Aréna és környéke igazi sportkomplexum, amilyet talán Orbán Viktor is megálmodott, Nurszultan Nazarbajev már megvalósította, lenyűgöző látvány közelről-távolról is.

A Turan sugárút szabja csak ketté a három épületből álló komplexumot. A 9270 főt befogadó Sarjarka Velodrome egy multifunkcionális sportlétesítmény, amely elsősorban pályakerékpárra alkalmas, de kosárlabda, jégpálya a műkorcsolyázóknak, fitneszközpont, uszoda, bokszedzőterem, tornaterem, edzőtermek, hotel, sőt még mini futballpályák is találhatók benne. A sportlétesítményt 2011-ben avatták, formáját nézve leginkább egy kerékpáros sisakhoz hasonlít.

A 30 ezres Asztana Stadiumot 2009-ben adták át, a válogatott Kleinheisler László korábbi csapatának, az FK Asztanának, és kazah válogatottnak ad otthon, 185 millió dollárba került. Pontos információ nincs arról, hogy a három sportlétesítmény együtt mennyibe került, de mértékadó becslések szerint legalább 300 millió dollárt költött rá a kazah kormány.

Maga az elnök személyesen avatta fel a létesítményt. A Barisz Arénába 11 575-en férnek el, 2015-ben készült el és bár olcsó a belépő a vb-re (380 és 530 forintnak megfelelő tenge között), a kazahok hétfői nyitómeccsén bőven akadtak üres sorok.