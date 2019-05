Környezetszennyezők, mondták ki a verdiktet Londonban a fagyiskocsikra, és ezzel a lendülettel ki is tiltották őket a metropolisz bizonyos kerületeiből.

A helyzet az, hogy igazuk van, hiszen a motornak járnia kell, ha nem akarják, hogy a fagylalt megolvadjon, viszont a kocsik nagy többsége dízelmotoros, és amikor egy helyben állnak és pöfögnek a motorok, meglehetősen környezetszennyező anyagokat bocsátanak ki.

A tiltás érvényes pl. Camden negyven utcájára, és be is tartatják - aki árul, megbüntetik. Westminster is foglalkozik a tiltással, itt az iskolák környékén nem lehet majd fagylaltoskocsiból árulni. (Két légy egy csapásra ugye, a fagyi nem feltétlenül a legegészségesebb nasi.)

A jelenlegi szabályozás értelmében a kocsik megállás után negyedórán át árusíthatnak, utána arrébb kell menniük (nem, nem elég öt centivel, sőt, ugyanoda aznap már nem térhetnek vissza). A megoldás az tisztán elektromos hajtású autók lennének, de ez egyrészt drága, másrészt a "tankolás" problematikus, harmadrészt meg a hótt zöld e-autókban használt akkuk előállítása, majd a használt cellák tárolása annyira azért nem környezetbarát.