Az elmúlt napokban többször is írtam olyan partitúrákról, amelyeken a hangjegyek, mint egy képversben a betűk, formákat öltöttek. Nem is akármilyeneket: a Notre-Dame-tűzeset nyomán egy olyan kottát mutattam meg, ami azt a székesegyházat ábrázolta, majd Bolyki András zenész, zeneszerző írta meg, hogy neki is van egy hasonló, pár évvel ezelőtti kottája, „csak ezt tényleg el lehet játszani zongorán”.

András azóta beszélt a darabot előadó zongoraművésszel, Thurzó Zoltánnal, és mindketten hozzájárultak, hogy az előadás egy kis részletét, a Cathedral nagyjából 3 perces hanganyagát bemutassuk az Indexen.

Az ideális megoldás az lett volna, hogy itt egy kis videót láthatnak, amin szépen jelöljük a kottán, ahogy haladunk előre a hangjegyek eljátszásában – vagyis szó szerint látni lehetne, amit hallunk –, de technikai okok miatt sajnos ezt nem tudtuk megvalósítani. De a kép látható fenn, a zongoradarab pedig meghallgatható itt. (A koncerten kétszer játszották el a darabot, ez az első, amikor a közönség még nem látta a kottát, csak a zenét hallotta, majd kezébe vehette a partitúrát, és akkor a látvány birtokában, akárcsak ön most, ismét meghallgathatta.)

A katedrálisos partitúrakészítésnek egyébként szép hagyománya van az európai zeneszerzésben – tudtam meg posztjaim megjelenése óta több olvasómtól. Ezen az oldalon például a kölni dómot láthatja egy 42 centiméterszer egyméteres poszteren, zenekar által eljátszható hangjegyekkel ábrázolva.