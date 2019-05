A méhlepény elfogyasztása szülés után, vagyis a placentofágia eléggé elterjedt szokás az állatvilágban, szinte minden emlős állatnál megfigyelték már, kivéve a tevéket, a fókákat és a ceteket, ha hihetünk a Wikipediának. A dolog megesik emberek között is, különösen isten háta mögötti törzsi kultúrákban, illetve a Kardashian-rajongó ezobio-turbóanyuk között. Utóbbiakat próbálja most lebeszélni erről a kanadai nőgyógyászok szövetsége, mondván, a placentaevésnek semmilyen bizonyított pozitív hatása nincs, ellenben potenciális baktérium-, vírus-, és gombafertőzés forrása. Hasonló figyelmeztetéssel egyébként az amerikai és az ausztrál hatóságok is igyekeztek már élni, de tudjuk mennyit ér ez a közösségi médiában a celebek és influencerek szavai ellenében.

(via HuffPo)