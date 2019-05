Vannak olyan hírek, amelyektől az ember megnyugszik, mert azt érzi, minden rendben van a világban, minden pont úgy megy, ahogy mennie kell. Például egy ember, aki semmi másról nem ismert, mint egy világméretű, szó szerint a teljes sajtót megjárt, végül börtönnel büntetett ügyeskedésről, az tovább fog ügyeskedni a börtönben is, hogy megszedje magát lóvéval, ha beledöglik is.

Mi is megírtuk a Fyre fesztivál történetét, amikor a világ legexkluzívabbjának hirdetett, egy gyönyörű, trópusi szigeten, hihetetlen luxuskörülmények között megtartandó zenei fesztiválból nem lett semmi, de szó szerint semmi, csak káosz és felháborodás: hiába lehetett akár 28 millió forintos jegyeket is venni, a helyszínen nemcsak a hirdetett zenekarok nem léptek fel, de luxusszállások helyett katonai segélysátrak és kóbor kutyák várták a vendégeket, ellátásként pedig két, műanyag dobozban felszolgált szelet kenyeret, egy szelet sajtot és némi dresszing nélküli salátát kaptak.

Hát a csalásért elég érthető módon hat évre lecsukott főszervező, Billy McFarland továbbra is elemében van: kitalálta, hogy megírja és kiadja a memoárját a börtönből. Kézzel ír, a barátnője, egy orosz modell viszi be a cellából hazaküldött lapok tartalmát a szövegszerkesztőbe, és ami a legjobb az egészben, a címben istennek nevezi magát. (Promythus: The God of Fyre lesz a cím.)

Tökéletes.

Ja, és mindezt azzal hirdeti, hogy Trump kormányának emberei is megjelennek majd a könyvben.