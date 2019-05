A Belga zseniális húzása volt, amikor bejelentették a búcsúkoncertjüket a Zöld Pardonban, amiről aztán kiderült, hogy úgy búcsúkoncert, hogy a helyszínt egy vidéki búcsúvá alakították.

A Manowar is valami hasonlót szenvedett össze most magának tulajdonképpen akaratán kívül. Még 2016-ban bejelentették, hogy elbúcsúznak a közönségtől. Ezt követte egy kissé elnyújtott három éves "búcsúturné", aminek a végén a bőgős Joey DeMaio most bejelentette, hogy vissza az egész, ők SOHA nem mondták, hogy végleg elbúcsúznak, azt pedig végképp nem, hogy nem lesz több koncert.

Én mondjuk örülök, mert ha minden igaz így van esélyem látni a zenekart, aki azt énekli, hogy: "Ha nem szereted a metált, nem vagy a barátom!" De azért nagyjából sejtem mi kavaroghat azokban, akik napokig beszédképtelenek voltak az utolsónak vélt koncert után, hogy a jövőben megint átessenek majd ezen a szörnyű traumán.

(Metalsucks)