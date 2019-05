Tosan Arughát 2010-ben robbantotta fel a Niger-delta Egyenjogúságáért (MEND) elnevezésű lázadócsoport az egyik merénylete során. A férfi teste és arca is megégett, több műtéten kellett átesnie, és hónapokig tartott, mire kiengedték a kórházból.

Arugha a harmadik műtétre várt, amikor rádöbbent különleges képességére, miközben azt kereste, hogy mivel tudja átvészelni a kórházban töltendő hat hosszú hónapot. Ekkor jött rá, hogy képes szájával utánozni a szaxofon hangját (bár szerintem inkább hasonlít egy trombitára, de ez most mindegy). A férfi szabadulása után nem sokkal a lakóhelyéhez közeli templomban már nagy sikert aratott mutatványával, az áttörést azonban akkor érte el, amikor testvére unszolására kilépett a közönségi média színpadára is. Miután mások Instagram oldalán berobbant, saját oldalát is létrehozta, és állítása szerint annyi felkérést kapott, hogy el kellett kezdenie rohamléptekkel az új számok kidolgozásán.

(CNN)