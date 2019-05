Vannak azok a tributezenekarok, amiket betesznek a Szigeten valami éjfél utáni műsorsávba, amikor már nem számít, ha a basszer kicsit melléfog, és a félrészeg énekes belenyünnyög a harmadik versszakba, mert nem jut eszébe egy sor. Na, a Keep Floyding nem ilyen tributezenekar, nagyon nem. A Pink Floyd dalaira nagyjából úgy tekintenek, mint a komolyzenészek Beethoven, Mozart vagy valamilyen más neves komponista műveire: igyekeznek a lehető legtisztábban, tökéletesen visszaadni azt, amit Waters, Gilmour meg a többiek műveltek. Koncertjeiknek általában megadják a módját, a Müpában például nagyzenekarral, kórussal léptek fel, de ha az A38-on állnak színpadra, ott is nagyon odateszik magukat.

Most megint nagyot dobnak, és erre a dobásra 20 éve készülnek. A Pink Floyd egyik legendás koncertfelvétele, a Live at Pompeii 1971-ben zajlott Olaszországban, Pompeii romjai között, aztán a következő évben publikálták az anyagot (hálistennek megvan a neten). A Keep Floyding most ezt a koncertet fogja rekonstruálni autentikus környezetben, az óbudai Aquincum Polgárvárosi Amphiteátrumban. A koncert május 10-én pénteken lesz este 19 és 21 óra között, a tervek szerint a lemenő nap fényében, további részletek itt. Egy lényeges különbség van az eredeti felvétel és a tribute előadás között: a Keep Floyding koncertjére a közönség is bemehet, mert nagyjából ezer ember befér az amfiteátrumba. Még vannak jegyek, akit érdekel, ide kattintson. Mivel a Live at Pompeii csak egyórás, a klasszikus koncert repertoárja után a zenekar eljátszik még pár Pink Floyd-dalt, nyilván a Dark Side of the Moonról és a The Wallról is. Amúgy az megvan, hogy a Live at Pompeii egyik operatőre magyar volt?