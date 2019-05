Egy komplett körzetet neveztek el Wu-Tang Clan Districtnek a New York-i Staten Islanden, ahol megalakult a legendás rapcsapat, írja a CNN. Mint kiderült, hogy a körzet helyi képviselői ragaszkodtak ahhoz, hogy úgy tisztelegjenek a rapcsapat eddigi munkássága előtt, hogy Stant Island északi részét róluk nevezték el.

Debi Rose önkormányzati képviselő azzal a szöveggel osztotta meg a nagy pillanatot, hogy

- utal arra a politikus, hogy Statent Islandre rendszeresen Shaolinként hivatkoznak a rapcsapat számaiban.

Aaand it’s official ******



The Wu-Tang Clan District is a celebration of their inspiration to the world — and a celebration of their home, Shaolin. #WuTangClan pic.twitter.com/S2Cw57pFlJ