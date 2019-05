A pasziánsz 1990 óta szerves része a Windows operációs rendszereknek - bár a 8.1-ben mondjuk külön le kellett tölteni -, így nem túlzás kijelenteni, hogy a világ egyik legnépszerűbb játékáról van szó.

Fotó: World Video Game Hall of Fame / Strong Museum

Éppen emiatt nem az a meglepő, hogy most végre bekerült a 2015 óta létező videójátékos Hírességek Csarnokába, hanem az, hogy nem volt már eleve ott. Az mondjuk persze igaz, hogy

az embereknek nem a pasziánsz jut eszébe először, ha videójátékokról van szó,

és eredetileg a Microsoft sem egy örök klasszikus játékot akart létrehozni vele.

A pasziánsz már a Windowsba építése előtt is ismert játék volt, pont ezért érezték úgy az operációs rendszer fejlesztői, hogy ez tökéletes lehet az olyan új koncepciók megismertetéséhez, mint az egérhasználat, vagy a drag-and-drop megoldások. Ennek ellenére azért azzal a fejlesztők is tisztában voltak, hogy a minden gépre felpakolt játék akár az emberek munkahelyén is jó időtöltés lehet majd, pont ezért

tettek bele egy olyan funkciót, ami egy gombnyomással felhozott egy kamu Excel-táblázatot, de ezt aztán végül kivették a játékból.

A pasziánsz ezzel egyébként elég illusztris társaságba került, a rochesteri Strong Museum döntése értelmében oylan játékokhoz csatlakozott, mint a Doom, a Tetris, a World of Warcraft, vagy a Halo: Combat Evolved.

