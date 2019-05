Valószínűtlen KO-t mutatott be a Bellator MMA-szervezet birminghami gáláján Raymond Daniels. A klasszis kick-bokszos egy minimum 720 fokos pördüléssel vett lendületet egy irtózatos jobbhoroghoz, amivel ki is fektette ellenfelét, Wilker Barrost. Tessék:

Azok, akik életükben legalább két MMA-meccset láttak, biztos ingathatják a fejüket, hogy „szép-szép, de hát mekkora kamu, hogy valaki csak úgy odapiruettezik az ellenfele elé“, és hát ebben van is némi igazság. Csakhogy az amerikai váltósúlyú veterán (39 éves) taposó- és forgórúgásait másfél évtized óta rettegik, és miután az amúgy szintén jó állóharcos (mondjuk MMA-ban abszolút kezdő) Barros máját is megmasszírozta, a következő ijesztésre a portugál begubózódott, és miután az ijesztést egy újabb ijesztés követte, már a ketrec falánál találta magát, ahonnan nem volt hova hátrálni. Barriosnak csak ekkor jutott eszébe, hogy fogadásként elereszt egy balhorgot, de már késő volt, a nagy lendülettel eléperdülő Daniels simán megelőzte. A Budapesti küdősport-gálákon is többször villogó Daniels egyébként az MMA-szabályrendszerbe többb mint tíz év kihagyás után tért vissza, 2008-ban igazi kick-bokszos vereséget szenvedett: ellenfele földre cibálta, és ott addig gyűrte, amíg bele nem fordult egy fojtásba.