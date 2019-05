Mielőtt bármi mást leírnék, szögezzük le, hogy ez egy spoileres poszt, de hát ezt a cím alapján nyilván ön is kitalálta. Ha még nem látta a Trónok harca nyolcadik évadának harmadik részét, de valamiért mégis ide kattintott, akkor NE olvassa tovább a posztot!

Szóval most, hogy ezen túlvagyunk, beszéljünk egy kicsit a deresi csatáról, amiben az élők serege sokak szerint teljesen értelmetlen stratégiát választott az Éjkirály ellen, ami szépen meg is bosszulta magát. Persze erre a történtek fényében szükség is volt, mert hát jóval kevésbé lett volna menő, ha simán csak felülmúlják a csatában a holtakat, de a győzelem végül a sorozatra - vagy legalábbis a könyvekre - olyan szinten nem jellemző plot armort és deus ex machinákat igényelt, hogy nem teljesen jogtalanul hőbörögnek emiatt az emberek.

Fotó: YouTube / Invicta

A Wired például hosszasan elemezte a csatát, egy Invicta nevű youtuber viszont egyenesen odáig ment a hétvégén, hogy egy teljesen új, sokkal jobb tervet dolgozott ki korábbi történelmi események alapján. Néhány fontosabb elem röviden:

a dothraki lovasság rohama teljesen értelmetlen,

az íjászok előretolása orbitális tévedés,

a sárkányok kései bevetését pedig semmi nem indokolta.

Ez utóbbi amúgy tényleg különösen röhejes, mert a tavaly megjelent, Targaryenekről szóló Tűz & Vérben is visszatérő elem, hogy ha több sárkányod van mint az ellenfelednek, akkor gyakorlatilag be sem kell vetned a hadseregedet, Hódító Aegon például pont így hódoltatta be az egész Hét Királyságot.

A videóban ehelyett előretolt árkok, Deresbe helyezett íjászok és ostromgépek, fel-alá szaladgáló, a betörő ellenségre vadászó lovasság és kihegyezett karók mögé pakolt gyalogosokról vannak, sőt, a gerillaharc és a pun háborúk is előkerülnek, de ha valaki tényleg kíváncsi az egészre, az inkább nézze meg a videót.