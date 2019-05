Egy drón szórólapokat dobott a Sacramentói Egyetemi rendezvényére, köztük Ariana Grande koncertjére is. A Buzzfeed cikkéből kiderül, hogy a horogkeresztes szórólapokon arra hívják fel a figyelmet, hogy a sajtó az emberek ellensége, a kormányt megszállták a prostituáltak és bűnözők, és egy Red X Society nevű összesen 81 lájkos Facebook-oldalt hirdetnek rajta.

Different forms of flyers were released over the event here a two different types. @TheStateHornet pic.twitter.com/g8Ua2Urreh