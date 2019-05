Már mindenki hallott a pohárról, ami betolakodott a világ egyik legnépszerűbb sorozatába. Ugyan tegnap kivágták a nyolcadik évad negyedik részéből, de egyrészt emléke az interneten örökké él, másrészt a Starbucks marketingesei se fogják elfelejteni, hiszen hatalmas ingyenreklám volt ez nekik. Pláne úgy, hogy az NEM IS AZ Ő POHARUK.

Mint kiderült, csak forgatás étkeztetőjének a pohara volt. Ugyan a Starbucks nem kommentálta az esetet, biztos veregetik egymás vállát az irodában, hogy egy egyszerű papírpohárról mindenkinek az ő brandjük jut eszébe.

News from Winterfell.



The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl