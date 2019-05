Alaposan megdolgoztatta a lengyel rendőrséget egy hajléktalan férfi, aki Łódź utcáin kóvályogva beleténfergett egy Bentley-be. Így nézett ki a dolog kívülről:

A hajléktalan valójában a 28 éves Rafał Pacześ humorista volt, aki valóban mindent megtett, hogy feltűnjön a luxusautó körüli sertepertélése és felkeltse a rendőrség figyelmét. Végül még drónt is bevetettek ellene, hogy elkapják és ellenőrizzék a részeg tolvajnak látszó férfit, aki belülről is megmutatta a történetet, néhány, magyarul is érthető szó kíséretében:

Tanulság? Hát, valahol a semmi és a „Ne ítélj elsőre” között, erősen a semmi közelében.