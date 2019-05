Szépen sorban érkeznek meg a Dűne című film szereplői Budapestre, és ezt persze onnan tudjuk, hogy szorgalmasan posztolnak a fővárosról a közösségi oldalakra. Így tett Josh Brolin is a hétvégén, és most csatlakozott hozzá Jason Momoa is, aki először a Szent István Bazilikát, majd a Parlamentet csodálta meg, sőt egy pofa sörre is beült egy kocsmába.

Sajnos fotót még nem értek az új élmények, csak instagramos sztorikban lehet követni, hogy merre járt. Ezekből egyébként az is kiderül, hogy a szakálla köszöni szépen, jól van, vagyis inkább majd lesz, egyelőre a borosta fejlődési fázisában van.