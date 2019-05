A ME! című nóta, amit Swift a Panic! at the Disco énekesével, Brendon Urie-val kollaborálva hozott tető alá, csak a második helyen landolt a Billboard Hot 100 listáján, ami a countryból a popba átnyergelő előadóval kilenc éve nem fordult elő. 2010-ben a Mine című county-pop dala csúszott le az első helyről, de azóta minden single (We Are Never Ever Getting Back Together, Shake It Off, Look What You Made Me Do, stb) első volt. A trónfosztást egy másik duett vitte véghez, Lil Nas X és Billy Ray Cyrus az Old Town Road című nótával, ami már 5. hete vezeti a listát. Gratula.



Swift:





Lil Nas X:

Szerintem is jobb Lil Nas X.