A rák tabutéma, a legtöbben nem mernek vagy nem akarnak róla beszélni, mert nem tudják, hogyan illik, akkor meg talán jobb is elkerülni a témát, nem? A PanoDráma nevű dokumentumszínházi társulat szerint a válasz egyértelműen nem, és ezt nemcsak az mutatja, hogy május 26-án délután négykor már ötödik alkalommal rendeznek beszélgetést Rákaparák címmel a Katona József Színházban, hanem abból is, hogy egy előadást is készítettek a témáról.

A Megmondta professzorasszonyom című bemutató szó szerint lejegyzett interjúszövegekből fog állni, olyan részekkel, mint ez:

9 éves voltam, mikor apukám felakasztotta magát, tehát nem volt egy egyszerű. Nem hiába lett nekem ez a leukémia is születésemtől fogva, megmondta professzorasszonyom. Az volt a szerencsém, hogy későn jött ki, mert 25 évvel ezelőtt ez a betegség gyógyíthatatlan volt. Én lassan 33 éves vagyok, eddig csak pofonokat kaptam az élettől, de ott van bennem is a remény, hogy egy nap azt mondják, hogy igen, meggyógyultál, és besétál a szőke herceg fehér lovon.

Egy fiatal alkotópáros, a drámát előadó Kőszegi Mari és az egyébként szintén színészként ismert, ezúttal rendező György Zoltán Dávid hét rákos nővel beszélgetett, és további tíztől kért írásos válaszokat ugyanazokra a kérdésekre, es ebből az anyagból készült az előadás, amelyet május 13-án 19.30-kor mutatnak be a Magvető Caféban, aztán még eljátsszák május 31-én 19.30-kor is.