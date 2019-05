Nyilván önök is észrevették már, hogy a Gmail egy ideje automatikus válaszokat is feldobál a beérkező leveleknél, amik általában ráadásul nem is akkora hülyeségek, de ennek ellenére még sosem éreztem úgy, hogy ezeket akarom elküldeni bárkinek. Már csak azért sem, mert ezek ugye mind angolul vannak, a leveleket meg általában magyarul kapom, de ez nem lényeges.

Ennél sokkal fontosabb, hogy a Google általunk is használt csetalkalmazásában, a Hangoutsban is megvan ugyanez a funkció, és valamiért arra az üzenetre is aktiválódott, hogy "te vagy egy szakszervezet".

Innentől aztán egyenes út vezetett oda, hogy percekig lelkesen nyomkodtuk az automatikus üzeneteket, egészen addig, amíg szegény rendszer egy végtelen ciklusba hajszolta saját magát egy ártatlan "Of course I am" után. Ez alapján a robotok lázadása még mindig elég messze van, de nem lehet kizárni, hogy egyszer a mémek után majd a csetelést is jobban fogják csinálni a robotok, mint mi.