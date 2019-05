A globális pénzügyi válság és a környezeti válság után egy újabb kataklizma kezdi felütni a fejét, indul ugyanis a gyerekzsúripart várhatóan maga alá döntő következő hullám: a lufiválság! Mindezt pedig az okozza, hogy

a lufik felfújásából élő üzletek lassan kifogynak a héliumból!

A CNN arról írt nemrég, hogy nagy bajba került a Party City nevű, bulikellékeket áruló amerikai bolthálózat, amelynek egyik legnagyobb biznisze az, hogy héliumos lufikat árul. Sőt, a lufik nemcsak önmagukban hoznak sok pénzt a boltláncnak, de ez az a dolog, ami leginkább bevonzza az embereket, akik aztán egy csomó más buliszemetet is vesznek ahelyett, hogy mondjuk online rendelnék őket. A Party Cityt viszont eléggé megviseli, hogy hiány van héliumból, emiatt 8 százalékkal csökkent az eladásokból befolyó bevétel.

A héliumot leginkább a föld alól lehet kibányászni, tipikusan olajfúrások vagy hasonlók alkalmával szoktak nagyobb készleteket találni a kövek alatt. Csakhogy az a baj, hogy ahogy a lufikat is szépen röpteti a levegőnél könnyebb gáz, úgy nagyon gyorsan el is slisszan, ha egyszer kiszabadul a föld alól, így elég nehéz összegyűjteni és árulni. Márpedig egy ideje már fogyóban van a Föld héliumkészlete, ami már egy ideje megviseli a lufibizniszt. Olyannyira, hogy a Party City egy év alatt 45 boltját is bezárta.

A CNN cikke szerint a cég már talált egy új hélium-ellátót, így sikerül majd feltölteni a készleteit, ettől viszont még nem lesz kint a gödörből, ugyanis jóval drágábban tudja csak venni a lufiröptető gázt, mint korábban. Vagyis várhatóan egyre drágább lesz a lufizás.