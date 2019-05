Az amerikai rapperről eddig is tudni lehetett, hogy nem riad meg a kemény rivalizálástól sem - elég csak arra gondolni, hogy Ja Rule-lal évekig marták egymást -, de most egy egészen szürreális beefbe ment bele a Trónok harca rajongóival, méghozzá a Power című sorozat miatt, amiben ő maga is szerepel.

Az egész onnan indult, hogy még a múlt héten kiderült, hogy a hatodik lesz a Power utolsó évadja, a bejelentést pedig 50 Cent egy Instagram-poszttal ünnepelte meg, amiben azt írta, hogy a hatodik évad annyira jó lesz, hogy ahhoz képest a Trónok harca sincsen sehol.

Erre válaszul valaki szépen rászerkesztette a rapper fejét Tyrion Lannister testére, amit 50 Cent meg is osztott, hozzátéve, hogy a Trónok harca rajongóknak túl sok szabadideje van, és csak azért mérgesek, mert a Power sokkal jobb sorozat, aztán végül kimondta, amit amúgy valószínűleg sokan gondolnak, jelesül, hogy

basszátok meg ti is, meg a röpködő sárkányaitok is, mi a valóságban élünk.

(via)