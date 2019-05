1889-ben építették a francia forradalom 100. évfordulójára rendezett világkiállításra. Az eredeti tervek szerint a programsorozat után lebontották volna, de meghagyták, és a francia főváros jelképévé vált.

A torony 324 méter magas, ebből a 7300 tonnás fémszerkezet kereken 300, arra van rászerelve egy 24 méteres antenna.

A 19. század végén sokan tiltakoztak ellene, háromszáz párizsi művész nyílt levélben támadta már a megépítése előtt az akkoriban nagyon otrombának tartott fémtornyot. Manapság már léteznek sokkal nagyobb épületek is, de az Eiffel-torony négy évtizeden át, 1930-ig a világ legmagasabb épülete volt. 10 ezer tonnás összesen, nagyjából 2,5 millió szegecs tartja össze.

Az AFP Twitter-poszttal lepte meg a szülinapost:

VIDEO: Paris’s iconic Eiffel Tower marks its 130th anniversary. Built for the 1889 World's Fair, the tower soars to 324 metres in height and weighs 7300 tons pic.twitter.com/GCpKKWtvzm