Az Uber az Egyesült Államokban kijött a prémiumszolgáltatásának frissítésével, a fekete autós Uber Blackkel. "Csúcskategóriás fekete autók, profi sofőrökkel" - szól a marketing szöveg, mondjuk nálunk kicsit más jut az eszébe az embernek arról, hogy "jön érted a fekete autó", de most ez mellékes, a lényeg, hogy az Uber Black appban egy gombnyomással

EL LEHET NÉMÍTENI A SOFŐRT!!!

Van még más újítás is, például az, hogy be lehet állítani az utastér hőmérsékletét is, meg ilyenek, de ez apróság ahhoz képest, hogy elkerülhető lett a kínos csevegés a sofőrökkel, amire az olyan introvertált emberek, mint amilyen én is vagyok, régóta várnak! Nagyon remélem, hogy elterjed ez a budapesti taxisappok között is, és soha többé nem kell a forgalomról/időjárásról/fociról/Trónok Harcáról beszélgetni. (Business Insider)