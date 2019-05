Mégis elbontják a Nyugati téren a felüljárót, amitől az autósok újabb és még az eddiginél is nagyobb dugókat várnak. Ha a felüljáró szükségességének kérdésétől most eltekintünk, a bontáson kívül más megoldás is születhetett volna. A világban több helyen alakítottak használaton kívüli felüljárókat élő környezetté.

Magaskertként bezöldítve ezt a felüljárót is át lehetne adni a gyalogosoknak, napozóknak, heverészőknek. Villámgyorsan összedobtam egy hevenyészett látványtervet, a Nyugati így nézhetne ki:

Fotó: Bakró-Nagy Ferenc / Index

Az ötlet persze nem új, ilyen például New Yorkban a High Lane Park, amit a West Side Line magasvasút pályája mentén alakították ki.