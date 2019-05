Fideszes politikusok és a kormány által fizetett álújságírók, megmondóemberek gyakran beleállnak abba a vitába, hogy ma Magyarországon a közmédiával, a közszolgálati hírszolgáltatással semmiféle probléma nincs. Pedig rengeteg a probléma, a saját magukra vonatkozó törvényeket se tartják be (pártatlanság, több nézőpont megjelenése, objektivitás, stb.), most megmutatjuk a legfrissebbet. (Mutathatnánk naponta többet is, de ez most más kérdés).

Nemrég Magyarországon járt Heinz-Christian Strache, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke, és hát dicsérte Orbán Viktor miniszterelnököt és a magyar kormány politikáját. A közös sajtótájékoztatójuk kb. 24 órán keresztül, kiemelten, heavy rotationben pörgött a híradóban. Mert hát ugye olyan volt a topic, amivel a közmédia a kiszolgálhatta a kormány érdekeit.

Pénteken kiderült, hogy ez az osztrák jóember valószínűleg elég csúnya ügybe keveredett, aminek kormányválság lehet a vége Ausztriában. Ehhez képest a közmédia internetes felületén, a Hirado.hu címlapján szombat reggel erről egy sort se lehetett olvasni. Szombat délután 3-ig a Híradókban sem volt erről egy mondat se. Pénteken berakták az erről szóló hírt a Hirado.hu-ra, hogy ha egyszer bárki akadékoskodna, a poszt elején említett pártkatonák tudjanak valamire hivatkozni, de a jól működő tájékoztatástól nagyon messze van, hogy egy ilyen hír eldugva, csak keresésre kerülhet elő az adófizetők pénzéből működő, elvileg a korrekt tájékoztatásra hivatott közmédián.

Aztán szombat délre le is mondott a botrány miatt az osztrák alkancellár. A Hirado.hu-n ezt így tálalták:

Zéró utalás a botrányra, még a nevét se írják le (hátha emlékszik még valaki, hogy nem is olyan rég ő még egy büszkén vállalt szövetséges volt), a botrány magyar vonatkozását aztán pláne hiába keresné a hírolvasó polgár. És persze a világért se akarnánk megmondani, hogy ki milyen elvek alapján szerkessze a híreit (noha a közmédia esetében erre tényleg létezik egy Közszolgálati Kódex nevű valami, amihez egyáltalán nem tartják magukat), de azért az nagyon feltűnő, hogy a közmédia esetében milyen erős és látványos szerkesztői (manipulációs) elv a kormányzati narratívák erősítése. Ha a kormány dicsérő hírek, emberek vannak, azokat a végtelenségig nagyítják, tolják, ha ugyanennek az embernek botránya van, akkor azt eldugják, vagy úgy tálalják, hogy minél kevesebb ember figyelmét keltse fel.