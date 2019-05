Bombaként robbant a toplistákon Lil Nas X country-trap száma az Old Town Road, sőt kisebb botrány is lett belőle, amikor törölték a country-listák éléről. Egyesek szerint nem volt elég "country", de aztán persze ennek az egésznek lett egy bőrszínkérdés kicsengése is.

Kisebb fordulat volt az egész country-nem country vitában, amikor Billy Ray Cyrus country énekes (Miley Cyrus apukája) is bejelentkezett egy közreműködés erejéig (ő is feltűnik az új klipben), sokak szerint ezzel eldőlt: az Old Town Road igenis country.

Eddig csak egy Read Dead Redemption 2-ben készült klip volt a számhoz, azonban most leforgattak egy nagy költségvetésű "rendes" videoklipet is, semmi extra, de azért elég király lett, ráadásul egy jó alkalom, hogy az ember meghallgassa még egyszer a trekket.

Jíhá!