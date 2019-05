Ledobták a rapbombát, a Dirty East Audio kiadta a legújabb Fakt/Ill Bluntee lemezt, amin a közreműökdők száma végtelen, de szerepel többek között Bankos, Zsola, házi kedvencünk Loco, Sumér, Mango, Vegas is, míg az alapokat Fakt mellett Walen Delon rakta össze. Itt rögtön be is szúrunk egy bomba számot, amiben a Sör és Fű, Loco, Bankos és Mango is szerepel.

A lemez tematikája az utóbbi években unalomig hajtott beefektől elhatárolódva inkább a generációk közötti szakadékot szeretné kicsit összehúzni, és a műfajban megszokott negatív szövegek helyett az összetartást próbálja erősíteni.

A borítót rap-veterán NikonOne tervezte, aki a Firmás korszak óta közeli barátja Faktornak, aki mostanában filmes munkáival és plakátgrafikáival szokott tarolni. Többek között a Blade Runner 2049-ben látható graffitikért is ő felelt.

Ezen a linken pedig ki lehet választani a Spotify, iTunes, AppleMusic és Deezer linkeket a teljes lemez meghallgatásához.