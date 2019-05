Ismerősek ezek a régi, elkopott, komolyan nem vehető kifogások?

Lehányta a kutya a cipőmet, nem tudtam elindulni!

Áramszünet volt a HÉV-en, gyalog kellett jönni két megállót a hídon, ráadásul nem is arra jár!

Felfogni nem tudom, mi történt, elaludtam, pedig hétkor keltem, és reggeliztem is!

Mostantól vége a múlt századi füllentéseknek, haladjon a korral, és mondja azt a főnökének, amit ma én mondtam a főnökömnek fél órával a munkaidő kezdete után:

Menet közben kikapcsolt alattam a Blinkee (és majdnem meghaltam*)!

(*ez a része nyilván nem igaz, de hatásos)

De mi is történt pontosan? Mivel jelenleg két robogó között a földre estem a robogóm betegeskedik, a mopedem pedig még készülőben, rákaptam a Blinkee-re. Egyrészt reggelente sokszor nagy előny a tömegközlekedéshez és a bringázáshoz képest is, hogy 8-9 perc alatt beérek vele, másrészt szórakozásnak sem utolsó: sose legyen költségesebb hobbim! Ma viszont megtapasztaltam a jövőt, milyen lesz majd, ha a gépek átveszik az irányítást.

Egy két sávos úton hajtottam lefelé a két kocsisor között negyvennel, mikor a robogó egy középhalk TÜ-TÜ-TÜ segélykiáltással kikapcsolt.

Leállt a motor, elsötétedett a műszerfal, én meg csak gurultam tovább.

Mázli, hogy a lendület miatt le tudtam húzódni oldalra, és egy felhajtónál fel is tudtam tenni a járdára. Mondhatnám, hogy se kép, se hang, de hang volt, a robogó néhányszor megismételte a TÜ-TÜ-TÜ-t, sőt egyszer hangos dudálásba is kezdett, de abbahagyta. Mivel teljesen kikapcsolt, a csomagtartót sem tudtam kinyitni, hogy visszategyem a sisakot, ott álltam teljes tanácstalanságban.

Szerencsére az alkalmazásban van magyar telefonszám is, amit hívni lehet, és rögtön fel is vették. Ha önnel is hasonló történne, a következő trükkök segíthetnek:

ha bérlés közben kikapcsol a robogó, az alkalmazással tegye parkoló státuszba, majd vissza, erre fel kell élednie a dögnek (ezt tettem én is)

ha ismét kikapcsol (mint nekem), a központ a távolból ki tudja nyitni a csomagtartót (mint nekem)

így már be tudja fejezni a bérlést, de ha mégsem, akkor a távolból ezt is meg tudják tenni.

A HÉV felé sétálva azon gondolkodtam, mi lett volna, ha egy olyan elektromos robogó kapcsol ki alattam, ahol nincs magyar nyelvű ÁSZF, aminél egy angol nyelvű oldalon kell kibogarászni egy amerikai telefonszámot, és egy olyan menüben lehetne jelenteni a hibát, ami 404-es oldalra visz.

A Blinkee-t egy éve teszteltük Verával: