Kálmán Olga újságíró, műsorvezető a saját YouTube-csatornájára töltött fel egy videót, amivel megpróbálja a nézőt szavazásra buzdítani most vasárnap.

Elmondom röviden, mi van a videóban:

önmagával beszélgető Kálmán Olga

rengeteg áttűnés

egy semmiből megjelenő vendég a videó felénél

lágy zongoraszó

és végül az Örömóda happy hardcore feldolgozása

És hogy mi nincs?

ízlés

De nézze meg nyugodtan mindenki:

A videóban nem állnak ki konkrétan egy politikai szereplő mellett sem, de nem is ez a baj, hanem hogy a nézőnek feltett, de rögtön meg is válaszolt kérdések elég ritkán szoktak jól működni, na meg az is, ha valaki szerint a videós kommunikáció non plus ultrája az 1995-ös vidéki televíziók esztétikája.

És ha még nem volt elég a szekunder szégyenből, akkor nézzék meg azt a pillanatot is, amikor Vona Gábor rappel.

Tényleg nézzék meg.