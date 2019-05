Niki Lauda hétfőn, 70 évesen halt meg, talán legnagyobb Forma-1-es ellenfele, James Hunt már majdnem 26 éve. Az 1976-os vb-címért zajló csatájukból mozifilm is készült, aminek akár utolsó, kiegészítő jelenete is lehetne most ez a grafika:

Lauda és Hunt ádáz ellenfeleknek tűnnek a történelemkönyvek és a film alapján is, de valójában kifejezetten csípték egymást: az életben barátok voltak már akkor, amikor egymás ellen versenyeztek, nem csak az angol - korai - visszavonulása után.