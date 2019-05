Szerdán jelentette be visszavonulását Király Gábor, aki 108 válogatott- és összesen 882 meccs után fejezi be a futballt. Király karrierje alatt védjegyévé vált a szürke mackónadrág, rövidnadrágban nagyon ritkán védett, és ha nem is lehetetlen, de elég nehéz erről képet találni.

Király egyébként babonából maradt a szürke nadrágnál, a Haladásnál egyszer nem mosták ki időben a fekete szettjét, és mivel nyolc meccsen nem kaptak ki abban, maradt a szerencsét hozó darabnál. Amikor valamiért mégis rövidnadrággal csalta saját felszerelését, elég gyakran (már a rövidnadrág előkerülésének számához képest) potyagól lett a vége, a válogatottban 1998-ban Portugália ellen kapott nem várt gólt, majd 2005-ben, már a Crystal Palace játékosaként a Chelsea elleni meccsen Mateja Kežman adott neki kötényt, akkor fogadta meg, hogy végleg felhagy a rövidnadrágozással.