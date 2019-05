Olvasónk, Anna néni egy egészen különös jelenségre lett figyelmes a Szent János Kórház kertjében: az egyik szobrot szabályosan körbebetonozták, ezzel eltüntetve az ott olvasható feliratot.

Aki valami sanda politikai szándékot gyanít, megnyugodhat, Kossuth Zsuzsanna személye egyáltalán nem megosztó. Kossuth Lajos húga volt ugyanis, aki meghirdette és megszervezte az ápolók munkáját a 48-as szabadságharc idején. Világos után hadbíróság elé állították, de végül felmentették, mert több császári tiszt tanúskodott mellette, hogy a hadifoglyok ápolásáról is ugyanúgy gondoskodott. A későbbi zaklatások elől mégis kénytelen volt Amerikába menekülni, ott is érte a halál, egészen fiatalon.

Az országban számos szobra van, 2003-ban állították fel Szemők Zsuzsáét itt, a kórházkertben. Szép kis terecskét alakítottak ki körülötte, a burkolatban formálták ki a mutatós feliratot:

SÁTORALJAÚJHELY 1822 NEW YORK 1854 KOSSUTH ZSUZSANNA ORSZÁGOS FŐÁPOLÓNŐ EMLÉKÉRE

Aztán egyik napról a másikra lebetonozták az egészet, szóval most azt se tudni, kit ábrázol a mű. Az ok alighanem az, hogy tévesen szerepel rajta a születési dátum (1817 a helyes). Persze ez több kérdést is felvet.

Fotó: Neszták Béla / Köztérkép Kossuth Zsuzsanna mellszobra még a felirattal

Becsúszott a hiba, hát becsúszott (amúgy Egerben is ez a hibás dátum szerepel a talapzaton). Szerintem az ilyen apróságok csak izgalmasabbá és nevezetesebbé tesznek egy szobrot. Persze nagy kérdés, hogy ha már nem tudták kicserélni igényesen, akkor miért nyúltak hozzá. Ha már hozzányúltak, miért kellett az egészet lebetonozni nevestül. Ha már lebetonozták, miért nem betonozták le tisztességesen, mert már most pattogzik le a burok, és előbukkan alóla a régi díszkő.