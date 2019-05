Hol volt hol nem volt, túl a visszahódított Krím-félszigeten, túl a meghódított Ural hegységen, túl az atomhulladék-lerakó területeken, a Napóleon legyőzése után Párizsba bevonuló orosz katonák alapította ázsiai Evianszkon, ott, ahová még a bolsevikok is csak évekkel a forradalom után jutottak el, legyőzve a távol-keleti szakadárokat, volt egy város - amelytől Vlagyimir Putyin jó tíz éve még az Amur-folyó egyik szigetét is átadta Kínának -, abban volt egy panelház, amelyben viszont két hete nem volt meleg víz.

Hiába ígérték, hogy befejezik a javítási munkálatokat, és végre lesz meleg víz a habarovszki - mert hogy erről a városról van szó - házban, csak nem lett, és végül már a lakók türelme is elfogyott. Szerencsére azonban sok-sok eső esett - állítólag a munkálatok is emiatt húzódtak - így a munkások által feltárt munkagödör szép lassan megtelt esővízzel, szép spontán medencét varázsolva a türelmetlenkedő lakók elé. Egyikük élt is a lehetőséggel és tiltakozásul meg is fürdött a sáros, hideg, omlásveszélyes, gödörben, hogy felhívja a figyelmet az áldatlan állapotokra.

A tiltakozó elnyerte jutalmát: még aznap bekapcsolták a meleg vizet a házban. Igaz, a gödröt egyelőre nem töltötték fel, ahhoz talán egy másik performanszt kell kitalálni.