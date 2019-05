Az elmúlt napokhoz képest egyre csak nőtt a Momentum nevére keresők száma, és most toronymagasan vezetnek a többi párt előtt az online kereséseket elemző Google Trends szerint. Hogy ez mit jelent, azon hosszan lehetne vitatkozni, hiszen nyilván azok is bepötyögik ezt a nevet, akik az égvilágon semmit nem tudnak róluk, meg azok is, akik már csak egy konkrét információt keresnek a párttal kapcsolatban.

És persze azok is beírják a Momentum szót a Google keresőjébe, akik nagy ívben tesznek a pártpolitikára és az EP-választásokra, viszont többet szeretnének tudni a Sennheiser Momentum True Wireless headsetről.

Egy ideig ezt a fülhallgatós kombinációt is megtaláltuk a Google Trends oldalán, de a Sennheiserrel folytatott versenyből úgy látszik a párt került ki győztesen. Most ugyanis a kapcsolódó keresések közt már csak a "NER", a "noligarcha", az "oligarcha app", "Guy Verhofstadt" és a "kire szavaznak az ep választásokon" látható.