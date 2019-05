Valami ilyesmit láthatott az elmúlt éjjel, aki éjfél előtt kábé félórával feltekintett az égre:

Ennél klasszikusabb ufómegfigyelés nem is nagyon volt mostanában, mint egy vonat vonultak az azonosítatlan repülő objektumok keresztül az égbolton, egy olvasónk, Balázs írt is nekünk:

Tegnap este 23.21- kor egy láncszerű fénycsík haladt lassan észak felé Göd felett, de a Balatonnál is látták. Észlelte más is? Nagyon különös volt.

Nos az ufó is csak addig UFO (unidentified flying object, azaz azonosítatlan repülő objektum), míg nem azonosítják, így a múlt éjszakai ufóészlelés is hamar IFO lett. A többek által is megfigyelt ufóraj ugyanis nem más, mint a Spacex Starlink műholdjainak csapata, amiket csütörtök éjjel bocsátottak föl Floridából.

A Starlink ugyebár Elon Musk globális műholdasinternet-projektje, aminek keretében most nem kevesebb mint 60 műholdat juttattak az űrbe. A műholdak jó darabig (akár napokig) egy bolyban mozognak, míg kriptonos ionhajtóműveikkel el nem érik külön-külön a nekik egyenként kijelölt alacsony Föld körüli pályát.

Az éjszakai égbolt új fényes objektumairól több mozgóképes felvétel is született, íme néhány (az első Magyarországról, Veszprémből):