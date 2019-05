Donald Trump amerikai elnök épp Japánban tesz látogatást. Az út célja a hétfői csúcstalálkozó Abe Sinzó miniszterelnökkel, ahol a kétoldalú kereskedelem kérdéseiről, illetve az Észak-Koreával, Kínával és Iránnak kapcsolatos problémákról fognak egyeztetni.

Előtte viszont a szórakozásra is jut egy kis idő. Vasárnap például a két kormányfő golfozni ment, amiről az alábbi kiváló szelfi is készült. A program része még, hogy Trump egy szumómeccsre is elugrik, reméljük, ott is készül majd hasonló fotó.