Sosem gondoltam volna, hogy egy robotra majd egyszer azt mondom, hogy lelkes, de Saltora, az állandóan ugráló robotra nincs jobb szó. A Berkeley Egyetemen készült kistestű 10 percen keresztül tud egyfolytában ugrálni pont úgy, mintha a kedvenc slágerét hallaná meg egy koncerten. A robot nem új, de a továbbfejlesztett algoritmusoknak hála most már sokkal stabilabb, és mindig a lábára érkezik, vagyis egy metálbuliban a szimpla pogó egy durvább mosh pit sem okoz neki gondot, bár a maga 100 grammjával elég kicsinek számít, de ha nagyot ugrik, akkor talán látja a zenekar is, hogy jelen van.

A robot egyébként elsődlegesen nem a szórakoztatásra van, hanem hogy olyan helyekre is odajusson, ahova robosztusabb kollégái nem, vagyis elképzelhető, hogy természeti katasztrófák helyszínein nem csak a nagy ugrásaival, de a gyorsaságával is életeket menthet, mert olyan helyeket is meg tud közelíteni és felvételeket tud készíteni, amilyeneket a többi robot nem.

Aztán szabadidejében meg elmegy Slayerre, és végigugrálja a Raining Blood című dalt, pont így: