Habár a sorozatnak vége, a Trónok harca utáni pörgés valószínűleg még sokáig tartani fog. A Fubiz írt nemrég arról, hogy a 3Demon nevű cég például készített egy olyan sárkánylámpát, ami úgy világít, mintha a sárkány tüzet okádna.

Fotó: fubiz.net

A lámpa fénye kék és piros színben is tud világítani, ez szimbolizálja a tűz és a jég közötti kettősséget. A 3Demon oldalán letölthető 6 dollárért a sárkánylámpához tartozó fájl, ami mellé már csak egy 3D nyomtatóra van szükségünk, és kész is a lámpa. Az oldalról emellett tölthetünk le sárkányfejet vagy Trónok harca sütiformákat is.