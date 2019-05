"Ez a használati útmutató segítséget nyújt a márkakereskedőknek, illetve azoknak a nagycsaládosoknak, akik a legalább hétszemélyes, új autójuk megvásárlásához igénylik a Családvédelmi Akcióterv részeként a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását" – olvasható a kormany.hu-ra feltöltött kiskátéban.

"A kedvezményt ebben az arculati kézikönyvben meghatározott útmutatás alapján lehet matrica felhelyezésével érvényesíteni."

Tehát a Baby on Board és a történelmi Magyarország mellé fel kell nyalni a Családbarát Magyarországosat is, különben ugrik a támogatás? Vajon ezt is ellenőrözni fogja az autópályai kamerarendszer, vagy élőerő fogja inspektálni az előírásosan felhelyezett plecsniket?

A matrica specifikációit követően (amiből megtudhatjuk, hogy a piros figurák Pantone C 485 színűek, aka. munkásmozgalmi vörös) a használati utasítás következik:

Forrás: kormany.hu

De nem lehet ám semmi huncut kis elhajlás, tilos például:

megváltoztatni a matrica színét,

változtatni az arányokon,

vagy torzítani azt.

Elképzelek egy közúti ellenőrzést: "Üdvözlöm, úti okmányokat kérem ellenőrzés végett felmutatni. A babaülés rendben van, de sajnos a Családbarát-matricát kiszívta a nap, kérem fáradjon be a legközelebbi kormányablakhoz."

"A matrica a “Családbarát Magyarország” arculati koncepciójába illeszkedik. Megjelenése diszkrét, elegáns, mint egy minőségi tanúsítvány. Felhelyezése a hátsó szélvédőre történjen" – tájékoztat a brossúra.

Majd útravalóul hozzáteszi: